من الجو.. خطوة جديدة ولأول مرّة في تاريخ لبنان

بعد النّجاح الكبير في عالم تحليق الطّيران المدنيّ الدّاخليّ اللّبنانيّ، خطوة جديدة ولأول مرّة في تاريخ لبنان، تحلّق طائرة بإتجاه الجنوب من بيروت وصولاً إلى مدينة صيدا، وهذه التجربة لاقت بالترحيب والمساعدة والتشجيع من مديرية الطيران اللّبنانيّة.الجولة كانت بقيادة الكابتن أحمد مزهر، وفي الحديث معه، قال أنّه أول طيّار مدنيّ يقوم بهذه الرّحلة الدّاخليّة مشجّعاً المواطنين بخوضها، كما قدّم الشّكر الجزيل لوزارة الدّفاع اللّبنانيّة.