لبنان

وفد من اللجان الشعبية في مستشفى الراعي عارضاً للشأن الطبي

Lebanon 24
31-03-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-937433-637843631638951903.jpeg
Doc-P-937433-637843631638951903.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، على رأس وفد ضم مسؤولي اللجان الشعبية في منطقة صيدا "أمين سر اللجنة الشعبية في وادي الزينة أحمد نصر، وأمين سر اللجنة الشعبية في مدينة صيدا محي الدين أبو الشيخ، وأمين سر اللجنة الشعبية في منطقة الهمشري - الفوار نبيل الرفاعي، ومسؤول الملف الصحي في اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة محمد أبو صلاح" إلتقوا بالدكتور عادل الراعي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مستشفى الراعي.
وحضر اللقاء المدير الإداري إبراهيم الراعي، ومدير الموارد البشرية والخدمات الفندقية إبراهيم الراعي والدكتور وسيم وني المستشار الإعلامي والعلاقات العامة في مستشفى الراعي.
إستعرض اللقاء الحال الصحية في المخيمات، ودور المستشفيات والمؤسسات الصحية ومنها بشكل خاص مستشفى الراعي، سيما وأنه بات مقصدا للعديد من المرضى الفلسطينيين حيث تربطه بالضمان الصحي الفلسطيني عقد تحويل، وكذلك مع الأونروا، ما يعزز علاقة المستشفى بالفلسطينيين.
وتمنّى أبو صلاح أن تلحظ إدارة المستشفى إستقبال الحالات المرضية التي يجري تحويلها من خلال اللجان الشعبية وفق حسومات تراعي ظروف الناس وبالتوافق بين المستشفى واللجان الشعبية".
ورحّب الراعي بزيارة وفد اللجان، ونوّه بأواصر "العلاقة التي تربط الراعي بالشعب الفلسطيني منذ زمن بعيد، معرباً عن تفهمه لسوء الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وبخاصة هذه الأيام، مبدياً موافقته الأخذ بطلب اللجان الشعبية في شأن خفض قيمة الفاتورة العلاجية".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2022-03-31
17:27 | 2022-03-31
17:03 | 2022-03-31
17:02 | 2022-03-31
17:00 | 2022-03-31
16:16 | 2022-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website