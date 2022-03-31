وفد من اللجان الشعبية في مستشفى الراعي عارضاً للشأن الطبي

إلتقى أمين سر اللجان الشعبية في منطقة صيدا الدكتور عبد الرحمن أبو صلاح، على رأس وفد ضم مسؤولي اللجان الشعبية في منطقة صيدا "أمين سر اللجنة الشعبية في وادي الزينة أحمد نصر، وأمين سر اللجنة الشعبية في مدينة صيدا محي الدين أبو الشيخ، وأمين سر اللجنة الشعبية في منطقة الهمشري - الفوار نبيل الرفاعي، ومسؤول الملف الصحي في اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة محمد أبو صلاح" إلتقوا بالدكتور عادل الراعي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مستشفى الراعي.وحضر اللقاء المدير الإداري إبراهيم الراعي، ومدير الموارد البشرية والخدمات الفندقية إبراهيم الراعي والدكتور وسيم وني المستشار الإعلامي والعلاقات العامة في مستشفى الراعي.إستعرض اللقاء الحال الصحية في المخيمات، ودور المستشفيات والمؤسسات الصحية ومنها بشكل خاص مستشفى الراعي، سيما وأنه بات مقصدا للعديد من المرضى الفلسطينيين حيث تربطه بالضمان الصحي الفلسطيني عقد تحويل، وكذلك مع الأونروا، ما يعزز علاقة المستشفى بالفلسطينيين.وتمنّى أبو صلاح أن تلحظ إدارة المستشفى إستقبال الحالات المرضية التي يجري تحويلها من خلال اللجان الشعبية وفق حسومات تراعي ظروف الناس وبالتوافق بين المستشفى واللجان الشعبية".ورحّب الراعي بزيارة وفد اللجان، ونوّه بأواصر "العلاقة التي تربط الراعي بالشعب الفلسطيني منذ زمن بعيد، معرباً عن تفهمه لسوء الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وبخاصة هذه الأيام، مبدياً موافقته الأخذ بطلب اللجان الشعبية في شأن خفض قيمة الفاتورة العلاجية".