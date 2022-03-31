الجيش: تنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 1 /4 /2022 اعتبارا من الساعة 9.00 وحتى الانتهاء، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفة – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية. لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".