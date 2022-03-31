15
o
بيروت
23
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
شربل لـ "الأنباء" الكويتية: التوافق بين الرئاسات الثلاث يحدّد مصير لبنان
Lebanon 24
31-03-2022
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل ان "حماوة التحضيرات للمعركة الانتخابية، توحي وكأن من سيربح الأغلبية النيابية ستنفتح أمامه سبل الانقضاض على خصومه، فيما الوقائع والتجارب تؤكد أنه لا هذا الفريق ولا ذاك التكتل أيا يكن حجمه في المجلس النيابي، ستكون له كلمة الفصل في الخيارات السياسية لاسيما المصيرية منها، وذلك لاعتباره ان من يحدد مصير لبنان ليس الأغلبية النيابية، انما التوافق والتضامن بين الرئاسات الثلاث، ما يعني من وجهة نظر شربل ان المجلس النيابي المقبل، وبغض النظر عمن ستكون له الأغلبية النيابية فيه، لن يحدث تغييرا جذريا في المشهد اللبناني الراهن، بسبب الطغيان الطائفي والحزبي على كل ما هو أساسي وتفصيلي في السياسة اللبنانية".
ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "في مجلس النواب خمسة مقررين لا غير، الا وهم رؤساء الأحزاب الكبرى، والباقي مجرد عدد للتصويت، ما يعني ان الأجواء بين اضلع السيبة الرئاسية، ستنعكس حكما بسلبياتها وإيجابياتها على أجواء الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الدستورية كافة، وما دون هذا التوافق بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لن يكتب للبنان الاستقرار السياسي والاقتصادي، علما ان التوافق بينهم حول أي ملف أيا يكن مضمونه، عملة نادرة في ظل الصراعات الإقليمية والدولية، وفي ظل الحسابات السياسية والحزبية والطائفية الضيقة".
تابع
الأكثر قراءة
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
31/03/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
06:49 | 2022-03-31
31/03/2022 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
01:30 | 2022-03-31
31/03/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
07:35 | 2022-03-31
31/03/2022 07:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عارضة الأزياء التونسية الشهيرة بإطلالة مُثيرة بالأحمر.. وصورة رومنسية مع زوجها الإعلامي اللبناني
Lebanon 24
عارضة الأزياء التونسية الشهيرة بإطلالة مُثيرة بالأحمر.. وصورة رومنسية مع زوجها الإعلامي اللبناني
03:00 | 2022-03-31
31/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:30 | 2022-03-31
رمضان في لبنان.. الغلاء ينغّص الفرحة
17:27 | 2022-03-31
إقرار مشروع "الكابيتال" لن يُنهي مسلسل الصراع
17:03 | 2022-03-31
رفض وتصعيد
17:02 | 2022-03-31
تدقيق
16:16 | 2022-03-31
الجيش: تنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر مقابل شاطئ أنفه
15:30 | 2022-03-31
وفد من اللجان الشعبية في مستشفى الراعي عارضاً للشأن الطبي
فيديو
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
01/04/2022 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
01/04/2022 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
01/04/2022 03:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact