لبنان

شربل لـ "الأنباء" الكويتية: التوافق بين الرئاسات الثلاث يحدّد مصير لبنان

Lebanon 24
31-03-2022 | 17:00
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رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل ان "حماوة التحضيرات للمعركة الانتخابية، توحي وكأن من سيربح الأغلبية النيابية ستنفتح أمامه سبل الانقضاض على خصومه، فيما الوقائع والتجارب تؤكد أنه لا هذا الفريق ولا ذاك التكتل أيا يكن حجمه في المجلس النيابي، ستكون له كلمة الفصل في الخيارات السياسية لاسيما المصيرية منها، وذلك لاعتباره ان من يحدد مصير لبنان ليس الأغلبية النيابية، انما التوافق والتضامن بين الرئاسات الثلاث، ما يعني من وجهة نظر شربل ان المجلس النيابي المقبل، وبغض النظر عمن ستكون له الأغلبية النيابية فيه، لن يحدث تغييرا جذريا في المشهد اللبناني الراهن، بسبب الطغيان الطائفي والحزبي على كل ما هو أساسي وتفصيلي في السياسة اللبنانية".
ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية الى ان "في مجلس النواب خمسة مقررين لا غير، الا وهم رؤساء الأحزاب الكبرى، والباقي مجرد عدد للتصويت، ما يعني ان الأجواء بين اضلع السيبة الرئاسية، ستنعكس حكما بسلبياتها وإيجابياتها على أجواء الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الدستورية كافة، وما دون هذا التوافق بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لن يكتب للبنان الاستقرار السياسي والاقتصادي، علما ان التوافق بينهم حول أي ملف أيا يكن مضمونه، عملة نادرة في ظل الصراعات الإقليمية والدولية، وفي ظل الحسابات السياسية والحزبية والطائفية الضيقة".
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