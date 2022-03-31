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Lebanon 24
31-03-2022 | 17:02
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دقّق معنيون بأسماء المنسحبين من الانتخابات، فتبيَّن أن بقاء مرشحين محسوبين على لائحة بقاعية قوية، يزيد الحسم المرتقب انتظاراً صعباً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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