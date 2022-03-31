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لبنان
ردود فعل على كلام عون: إمعان في الانكار ورغبة ضمنية بالبقاء بسدة الرئاسة
Lebanon 24
31-03-2022
|
22:17
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تفاعل اعلان رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس بأنه لن يترك موقعه الا ويكون قد كشف عن كل فاسد ردود فعل سياسية واسعة.
وكتبت" النهار": ليس في كلام رئيس الجمهورية عن إصراره على "محاسبة كل فاسد" قبل نهاية عهده الا امعان في سياسات الانكار وتجاهل المسؤوليات والتبعات الأساسية التي يتحملها العهد في بلوغ البلاد هذا الدرك من الانهيار ودوما تحت شعار "ما خلونا"، وقد اختار الرئيس عون توقيته الجديد لاطلاق شعارات المحاسبة واستهداف الخصوم بما يتلاءم ليس والظروف الانتخابية لتياره فقط، وانما كما يبدو للظروف الرئاسية المبكرة التي يبدو عون اول من يفتتحها من خلال الترويج لتعهدات فشل عهده في التزامها منذ انتخابه وها هو يندفع اليوم الى قطع وعود متكررة حولها لغايات التمديد او الترويج للتوريث الرئاسي.
وكتبت" نداء الوطن": توقفت أوساط معارضة عند العبارة التي استخدمها عون في معرض توصيف أدائه الإصلاحي لناحية قوله: "أنا هلق عم هبّط البناية وإنتو من بعدي عمْروا"، فرأت فيها "أصدق تعبير وأدقّ تشخيص لنتائج العهد "الهدّامة" للبلد".
واستغربت الأوساط نفسها ما وصفته بحالة "الانفصال عن الوقائع" التي طغت على مجمل محاور كلام رئيس رئيس الجمهورية أمام المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، سواءً لناحية "تحميل حاكم المصرف المركزي رياض سلامة مسؤولية هدر المال العام بينما كان عون نفسه هو من طرح التمديد لولايته على رأس الحاكمية في مجلس الوزراء"، أو لجهة "تجاهله في سياق التصويب على عدم جواز دعم الدولة بالدين، حجم الخسائر المالية التي كبّدها وزراء "التيار الوطني الحر" للخزينة في ملف دعم الكهرباء والتي راكمت ما مجموعه ثلثي الدين العام على الدولة"، فضلاً عن "تعاميه عن مسؤوليته الشخصية والسياسية في تغطية ممارسات "حزب الله" التي أدت إلى عزل لبنان عربياً ودولياً وخروج رؤوس الأموال من البلد"... أما حديثه عن استحالة إصلاح القضاء "طالما بقي ممسوكاً"، فوضعته الأوساط المعارضة "برسم العهد وتياره قبل سواهما في ظل الأداء القضائي الاستنسابي "الممسوك" الذي تنتهجه القاضية غادة عون".
وكتبت" اللواء": رأت مصادر سياسية ان موقف رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، واعلان بانه سيبقى في موقعه حتى انتهاء مكافحة الفساد، بانه يعبّر عن رغبة ضمنية للبقاء بسدة الرئاسة، بعد انتهاء ولايته، لان اشتراطه الانتهاء من مكافحة الفساد، يعني بأن المدة مفتوحة وليست محددة اومعروفة، في حال كان جديا بوعده الجديد، بينما لم يحقق اي من مسلسل الوعود والتعهدات الوهمية التي اغدقها على اللبنانيين منذ توليه سدة الرئاسة قبل مايزيد عن خمس سنوات واصبحت ولايته في اشهرها الاخيرة، ولم ينجح في كشف ملف فساد واحد، وتساءلت المصادر هل يباشر في فتح ملفات وزارة الطاقة التي تولاها وريثه السياسي النائب جبران باسيل المفعمة بالفشل، وربما بالفساد.
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