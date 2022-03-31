بالتفاصيل : 23 لائحة انتخابية مسجلة في وزارة الداخليّة





وحتى تاريخ أمس، وصل عدد اللوائح المسجلة في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخليّة إلى 23 لائحة موزعة على الشكل التالي: الإرتفاع الملحوظ في أعداد المرشحين للانتخابات النيابية الذي بلغ 1043 مرشحاً بينهم 157 إمرأة، يتنافسون على 128 مقعداً مقسمة على 15 دائرة إنتخابية، شهد إنسحاب 42 مرشحاً من المعركة، ويتقلص العدد تلقائياّ مع إقفال باب تسجيل اللوائح وخروج المرشحين الذين لم يتمكنوا من الإنضواء في قوائم تضم على الأقل 40 في المئة من المقاعد المخصصة للدائرة الإنتخابية وأن لا تقل عن 3 مرشحين في اللائحة خارج السباق الإنتخابي.وحتى تاريخ أمس، وصل عدد اللوائح المسجلة في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخليّة إلى 23 لائحة موزعة على الشكل التالي:

دائرة جبل لبنان الأولى - جبيل كسروان

سجّلت القوات اللبنانية وحلفاؤها لائحة "معكم فينا للآخر"، وتضم: شوقي الدكاش، وكارن بستاني، وأنطوان صفير، وشادي فياض، وجو رعيدي عن المقاعد في كسروان، وزياد حواط، وحبيب بركات عن المقعدين المارونيين إلى جانب محمود عواد عن المقعد الشيعي في جبيل.

دائرة جبل لبنان الثانية – المتن

في هذه الدائرة سجلّت لائحة "متن الحريّة" المدعومة من القوات اللبنانية والتي تضم: ملحم الرياشي، رازي الحاج، هاني صليبا، آرا بردكجيان، رشيد ابو جودة، فريد زينون، سليم الجلخ. أما لائحة "معاً أقوى" التي تضم تحالف "الطاشناق" "المرّ" و"الحزب السوري القومي الإجتماعي" فتألفت من ميشال الياس المر، اغوب بقرادونيان، انطوان خليل، رندا عبود، مارون ابو ديوان، مارون رزق الله، جويس جمال، ليا بو شعيا. في حين ضمت لائحة "متنيون سياديون" بول ناكوزي، رومانوس رعد، الفرد الرياشي، شادي بشاره، وائل صقر، شانت صرافيان.

دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا

شهدت هذه الدائرة تسجيل لائحتين: لائحة "بعبدا السيادة والقرار" التحالفية بين "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" و"حزب الوطنيين الأحرار" ومستقلين وتضم 6 مرشحين: بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، كميل شمعون، سعد سليم، سعيد علامة وألكسندر كرم. أما لائحة "معاً نستطيع"، فضمت عبدو سعادة، أمل أبو فرحات، باتريك أبو شقرا، بلال علامة، يوسف الشعبين وفادي الأعور.

دائرة جبل لبنان الرابعة: الشوف - عاليه

إكتملت لائحة "الشراكة والإرادة" وتضم إثنَي عشر عضواً: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، بلال عبدالله، سعد الدين الخطيب، حبوبة عون، جورج عدوان، فادي معلوف، إيلي قرداحي، أكرم شهيب، راجي السعد، نزيه متى، وجويل فضول. وهي اللائحة التحالفيّة بين الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الوطنيين الأحرار ومستقلين.بيروت سجّلت في دائرة بيروت الاولى لائحة "لبنان السيادة" المدعومة من النائب السابق نديم الجميل ورجل الأعمال أنطون الصحناوي وضمت: نديم الجميّل عن المقعد الماروني، جان طالوزيان - أرمن كاثوليك، نجيب ليان - روم كاثوليك، اسما اندراوس - روم ارثوذكس، انطوان سرياني - سرياني أقليات، ليون سمرجيان - أرمن ارثوذكس، انّي سفريان - أرمن ارثوذكس، وتالار مارغوسيان - أرمن ارثوذكس.في حين سجّلت لائحتان في "بيروت الثانية" وترأس لائحة "بيروت بدها قلب"، النائب فؤاد مخزومي وضمت إلى جانبه حسن كشلي، كريم شبقلو،عبد اللطيف عيتاني، مازن شبارو، نبيل نجا عن المقاعد السنية، ولينا حمدان، وألفت السبع عن المقعدين الشيعيين، وزينة منذر عن المقعد الدرزي، وزينة مجدلاني عن المقعد الأرثوذكسي، وعمر دبغي عن المقعد الإنجيلي.أما لائحة "هيدي بيروت" المدعومة من الجماعة الإسلامية فضمت: عماد الحوت، محمد نبيل بدر، محمود الجمل، يسرى التنير، خليل برمانه، هاروتيون كوزيان، حيدر بزي، مروان سلام، هدا ذوالفقار عاصي، نبيل عيتاني ووسام ابوفخر.

البقاع

في دائرة البقاع الأولى – زحلة، سجلت لائحتان: الأولى لائحة "زحلة السيادة" المدعومة من القوات اللبنانية، وتضم: جورج عقيص عن المقعد الكاثوليكي، والياس اسطفان عن المقعد الأرثوذكسي، بلال الحشيمي عن المقعد السني، وميشال تنّوري عن المقعد الماروني، سابين القاصوف عن المقعد الكاثوليكي، ديمة أبو ديّة عن المقعد الشيعي وبيار دمرجيان عن المقعد الأرمني.وترأس النائب ميشال ضاهر لائحة «سياديون مستقلون» وهو المرشح عن المقعد الكاثوليكي، لتضم عمر حلبلب عن المقعد السني، سمير صادر عن المقعد الماروني، يوسف قرعوني عن المقعد الأرثوذكسي، فراس أبو حمدان عن المقعد الشيعي ومارتين دمرجيان عن المقعد الأرمني. شهدت دائرة البقاع الثانية، البقاع الغربي – راشيّا تسجيل لائحة «الغد الأفضل" المدعومة من "قوى 8 آذار"، وضمت: حسن مراد و إيلي الفرزلي، إلى جانب قبلان قبلان مرشح حركة أمل، وشربل مارون عن التيار الوطني الحرّ، وطارق الداوود عن المقعد الدرزي.

الجنوب

في دائرة الجنوب الأولى، صيدا – جزين، برز وجود لائحتين:الأولى لائحة "الإعتدال قوّتنا" المدعومة من حركة أمل، ضمت نبيل الزعتري عن المقعد السنّي في صيدا، وابراهيم عازار وجوزيف سكاف عن قضاء جزين.في حين ضمّت لائحة "ننتخب التغيير"، أسامة سعد وعبد الرحمن البزري عن المقعدين السنيين في صيدا، وشربل مسعد وكميل سرحال عن المقعدين المارونيين إلى جانب جميل داغر عن المقعد الكاثوليكي في جزين. أما دائرة الجنوب الثانية "مناطق نفوذ الثنائي" فشهدت تسجيل لائحتي "الأمل والوفاء".ترأس الأولى الرئيس نبيه بري إلى جانب ميشال موسى وعلي عسيران عن دائرة الزهراني، وعلي خريس، عناية عز الدين، حسين جشي وحسن عزالدين عن قضاء صور.لتشهد دائرة الجنوب الثالثة، لائحة تحمل الإسم نفسه "الأمل والوفاء" وتضم: محمد رعد، هاني قبيسي، ناصر جابر، علي خليل، علي فياض، قاسم هاشم، مروان خير الدين، اسعد حردان، حسن فضل الله، أيوب حميّد واشرف بيضون.

الشمال

سجلت في دائرة الشمال الأولى – عكار، لائحتان: لائحة "الوفاء لعكار، وضمت هيثم عزالدين وعمار الرشيد عن المقاعد السنيّة، ايلي ديب وايلي سعد عن المقعدين الارثوذكسيين، احمد الهضام عن المقعد العلوي، وجوزيف مخايل عن المقعد الماروني. ولائحة "الإعتدال الوطني" وضمت هادي حبيش عن المقعد الماروني، وليد البعريني ومحمد سليمان وإبراهيم المصومعي عن المقاعد السنيّة، سجيع عطية وجولي حنّا عن مقاعد الروم الأرثوذكس، وأحمد رستم عن المقعد العلوي. أما في دائرة الشمال الثانية، طرابلس – المنية - الضنيّة، فبرزت لائحتان: لائحة "الإرادة الشعبية"، التي ضمت النائب فيصل كرامي، طه ناجي، احمد الأمين، رامي أسوم، علي نور، رفلي دياب، جورج شبطيني ومحمد طرابلسي عن طرابلس، وجهاد الصمد عن الضنيّة، ونبراس علم الدين عن المنية. ولائحة "الجمهورية الثالثة"، وضمت عمر حرفوش، ديالا اسطا، ضحى الأحمد عن المقاعد السنيّة، وجانيت فرنجيّة عن المقعد الماروني، الفراد دوره عن الروم الارثوذكس، احمد علي عن المقعد العلوي في طرابلس، ومحمد زريقة عن المقعد السني في المنية، نزيه زود وعبد الرحيم درغام عن المقاعد السنيّة في الضنية. اما دائرة الشمال الثالثة التي تضم بشري، زغرتا، الكورة والبترون فشهدت ولادة لائحتين: لائحة "نبض الجمهورية القوية"، وتألفت من: ستريدا طوق، جوزاف اسحق عن بشري، مخايل الدويهي، ماغي طوبيا وفؤاد شامل بولس عن زغرتا، فادي كرم، سامي ريحانا ورامي سلوم عن الكورة، غياث يزبك وليال نعمة عن البترون.في حين ضمت لائحة "شمالنا": ليال بو موسى وربيع الشاعر عن البترون، رياض طوق وقزحيا ساسين عن بشري، فدوى كَلاب وسمعان بشواتي وجهاد فرح عن الكورة، شادن الضعيف، ميشال دويهي، وجيستال سمعان عن زغرتا.وإن كان تسجيل اللوائح لا يزال خجولاً، إلّا أن العديد من التحالفات بدأت تتظهر تباعاً على أن تسلك وجهتها إلى وزارة الداخلية خلال الساعات المقبلة