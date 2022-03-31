لبنان

كواليس انتخابية: "مال انتخابي" بلا سقف ومساعدات غذائية

Lebanon 24
31-03-2022 | 22:50
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كتبت" الاخبار" ان حجم الأموال التي يصرفها بعض المرشحين في الانتخابات، وفاقت مئات آلاف الدولارات، أثار استغراباً لأن المصارف يُفترض أنها وضعت سقوفاً على السحب بالعملة الصعبة.
واضافت " الاخبار": يوزع المرشح عن المقعد السنّي في "بيروت الثانية"، النائب فؤاد مخزومي، "قسائم شرائية" بقيمة 750 ألف ليرة تُصرف في فروع تعاونيات COOP، فيما افتتح رئيس لائحة "هيدي بيروت" المرشح نبيل بدر مكتباً لتقديم خدمات تسديد فواتير استشفائية ولشراء أدوية. وفي "بيروت الأولى" يوزّع المرشح عن مقعد الأرمن الكاثوليك، النائب جان طالوزيان، المدعوم من المصرفي أنطون صحناوي، "قسائم شرائية" بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية، تُصرف في فروع سوبرماركت "سبينس".
وتضيف " الاخبار": لوحظ أن القوات اللبنانية هي الطرف الوحيد من القوى المنخرطة في الاستحقاق الانتخابي التي حجزت لوحات إعلانية ضخمة على امتداد الأراضي اللبنانية، إلى جانب إدخالها على نماذج ترويجية حديثة في المعركة الانتخابية، كتصوير مقاطع فيديو مصوّرة بتقنية عالية وتخصيص المرشحين بجزء من التسويق الدعائي.
 
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