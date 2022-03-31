15
o
بيروت
15
o
طرابلس
21
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
21
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فارس سعيد... عنوان سياسي أكبر من دائرة
Lebanon 24
31-03-2022
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": يمكن قراءة النموذج الذي يقدمه النائب السابق فارس سعيد، من الزاوية السياسية، وإن كان كثيرون، من فريق العهد وحزب الله، لا يحبّذون هذه القراءة. فحركة سعيد التي تُستهدف بمئات الردود اليومية، تحمل عنواناً سياسياً بحتاً، سواء جرت الانتخابات أم لم تجر. الرجل الباقي من قرنة شهوان ولقاء البريستول وثورة الأرز، ومن الأمانة العامة لقوى 14 آذار ولقاء سيدة الجبل والكثير من اللقاءات والأفكار والنقاشات، يخوض معركته السياسية الانتخابية شبه منفرد. لكن خوضه الانتخابات يتعدّى دائرة جبيل - كسروان، لأنه يعطي للمعركة وجهاً سياسياً منذ ما قبل انفجار المرفأ وما بعده، سواء في معارضته للعهد أو لحزب الله أو حتى لأقرب حلفائه ممن أصبحوا حلفاء سابقين. ولا شك أنه يمثل مشهداً سياسياً وحده، وهو يتعرض لحملات مضادة من داخل قوى المعارضة نفسها، التي تريد أن تتحالف معه بشروطها أو ترفض حتى التحالف معه، ولا تقبل أن تسير بشعاراته أو بطروحاته الانتخابية، ومن التيار الوطني الحر ومن حزب الله سياسياً وانتخابياً.
إحدى ميزات حركة سعيد، في نظام ديموقراطي كما هو يفترض، أنه أعطى بعداً سياسياً للانتخابات من خلال العناوين التي يطلقها تجاه حزب الله وإيران. وحزب الله الذي يكاد يحصر ردوده عليه من دون غيره من السياسيين (عدا عن الادعاء عليه) في خطب مسؤوليه أو عبر حملات مواقع التواصل الاجتماعي، يعطي بدوره للحملة على سعيد بعداً آخر. فسعيد سبق أن حاور حزب الله في بيروت والخارج، ويعرف قادة فيه، ومطّلع تماماً على زواريب السياسة المحلية، ولا يحصرها في جبيل التي يقود فيها معركة انتخابية. وما يميز حملته السياسية أنه يقول بوضوح وعلانية ما يقوله في اللقاءات الخاصة، ولا يترك لحزب الله أو لغيره أن يسرّب عنه لغة مزدوجة كما بعض السياسيين. وحين يخوض حزب الله معركة إعلامية وسياسية، وليس انتخابية مشروعة فحسب، ضد سعيد، يعطي صورة الحزب الذي لا يتحمل نقداً، ويريد نوعية من السياسيين الذين يداهنونه علناً ويخوضون في مجالسهم الخاصة معركة ضده. ولا شك أن حزب الله يعرف من هؤلاء الكثير من بين حلفائه الأقربين، وما ينقل عنهم في جلسات نقاش حامية تتعدى الكلام عن تفاهمات استراتيجية وحلف الأقليات.
تابع
الأكثر قراءة
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
06:49 | 2022-03-31
31/03/2022 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
Lebanon 24
خزائن المصرف المركزي امتلأت واليكم التفاصيل
01:30 | 2022-03-31
31/03/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
07:35 | 2022-03-31
31/03/2022 07:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عارضة الأزياء التونسية الشهيرة بإطلالة مُثيرة بالأحمر.. وصورة رومنسية مع زوجها الإعلامي اللبناني
Lebanon 24
عارضة الأزياء التونسية الشهيرة بإطلالة مُثيرة بالأحمر.. وصورة رومنسية مع زوجها الإعلامي اللبناني
03:00 | 2022-03-31
31/03/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يورغو شلهوب مُصاب وفي المستشفى.. ماذا حصل معه؟ (صور)
Lebanon 24
يورغو شلهوب مُصاب وفي المستشفى.. ماذا حصل معه؟ (صور)
02:00 | 2022-03-31
31/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:39 | 2022-03-31
قريباً تغيير كل الأدوية التي اعتدنا عليها بأدوية محلية!
23:08 | 2022-03-31
عُمّال "رامكو" و"سيتي بلو" بلا رواتب.. النفايات تعود الى الشارع
23:05 | 2022-03-31
حزب الله الى جانب الحريري في الإنتخابات النيابيّة
23:00 | 2022-03-31
درويش لـ"النهار": ميقاتي وضَع الجميع أمام مسؤولياتهم
22:54 | 2022-03-31
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
22:50 | 2022-03-31
كواليس انتخابية: "مال انتخابي" بلا سقف ومساعدات غذائية
فيديو
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
01/04/2022 08:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
01/04/2022 08:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "Xiaomi" الجديد يكتسح أسواق الأجهزة الذكية... ما هي مواصفاته؟ (فيديو)
14:00 | 2022-03-30
01/04/2022 08:03:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact