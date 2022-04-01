المنقوشة رجعت بـ1000.. اليكم ما جرى (صورة)

عرض أحد الأفران الشهيرة في بيروت اعلاناً على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يعلن فيه عن ان المنقوشة اليوم بـ1000 ليرة، ما لاقى رواجاً واعجاباً من رواد هذه المواقع.الا انه وبنظرة سريعة على الاعلان، يظهر ان صاحب الاعلان أخفى صفراً من أصفار الـ10000، واستغل يوم الأول من نيسان، ليمرر دعابة للمتابعين.