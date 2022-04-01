لبنان

لوائح كسروان-جبيل تنتظر "الاتصالات الاخيرة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2022 | 01:22
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لم تحسم التحالفات في دائرة كسروان-جبيل بعد رغم اقتراب موعد اقفال باب تسجيل اللوائح للانتخابات النيابية المقبلة في ظل مساعي وعروض انتخابية كبيرة تقدم لبعض المرشحين لسحبهم من لوائحهم وضمهم الى لوائح اخرى.

وفي رأي المصادر المتابعة فان لوائح كل من النائب المستقيل نعمت افرام والنائب السابق فارس سعيد والتيار الوطني الحر، وحتى النائب الحالي فريد هيكل الخازن لم تحسم بعد"، مشيرة الى " ان المساعي متواصلة من اكثر من فريق لاستقطاب هذه الشخصية او تلك في اللحظة الاخيرة لتحسين الظروف الانتخابية".

في المقابل علق مصدر مطلع في " قوى الرابع عشر من آذار" السابقة على الخبر المتعلق بإمكان تشكيل لائحة غير مكتملة من قبل النائبين السابقين منصور غانم البون وفارس سعيد في دائرة كسروان جبيل. فقال المصدر" إن هذه اللائحة لن تصل الى نصف الحاصل الأول بحسب الأرقام والدراسات الحالية، وأنها، وإن أبصرت النور وخاضت المعركة، سوف تؤثر سلباً على لوائح الخط السيادي والتغييري، وتفيد بطريقة غير مباشرة لوائح الممانعة ، أي التيار وحزب الله وغيرها".

المصدر: لبنان 24

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خاص

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