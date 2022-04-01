"المجتمع المدني" في بعبدا: "لائحة ورا لائحة"

لم تتمكن حتى الساعة الشخصيات المرشحة للانتخابات النيابية تحت عنوان "المجتمع المدني" من توحيد صفوفها في دائرة بعبدا، ولا تزال الخلافات تعصف في ما بينهم، على الرغم من الاتصالات الكثيفة والاجتماعات المتتالية التي تقوم بها إحدى المجموعات لتقريب وجهات النظر واعادة وصل ما انقطع، الا ان كل هذه الاتصالات واللقاءات باءت بالفشل، ويتجه المجتمع المدني الى طرح لائحتين في هذه الدائرة، اضافة الى لائحة أخرى يرأسها نقيب أصحاب مولدات الكهرباء عبدو سعادة، ما يحتم تشتت الاصوات وتراجع الحظوظ في امكانية الوصول الى عتبة الحاصل الانتخابي..