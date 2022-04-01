مصرف قبرصي يضيق على شركات أجنبية "لسبب لبناني"

يعمد مصرف قبرصي يملكه رجال أعمال لبنانيون إلى التضييق على شركات أجنبية مركزها في أوروبا لمجرد وجود مساهمين في تلك الشركات يحملون الجنسية اللبنانية، علما أن هذه الشركات تتعاون مع شركات عالمية وتعمل ضمن أعلى المعايير الدولية وليس لديها أي أعمال في لبنان، كما أن مالكيها من المهاجرين اللبنانيين وذنبهم الوحيد أنهم يحملون الجنسية اللبنانية.

وتفيد المعلومات" أن المصرف القبرصي طلب من هذه الشركات وقف التعامل بالدولار الاميركي وحصر أعمالها باليورو فقط مما يؤثر سلبًا على أعمال الشركات ويدفعها الى البحث عن حلول اخرى لتسيير شؤونها".