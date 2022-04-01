جعجع بحث مع فرونتسكا آخر التطورات السياسيّة في البلاد

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في حضور: رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان ومستشار جعجع لشؤون العلاقات الخارجيّة إيلي خوري.وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.