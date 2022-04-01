مشهد الانتخابات في بيروت.. كيف حاله؟

تُجري جهات عديدة استمارات إحصائية في معظم الدوائر الانتخابيّة، وقد تبيّن أن هناك إقبالاً كثيفاً من المواطنين على المشاركة باستطلاعات الرّأي.

وكشفت نتائج بعض الاستطلاعات في دائرة بيروت الثانية وجودَ توجه لعدم المشاركة بالانتخابات من قبل شريحة واسعة من الناس. أما في دائرة بيروت الأولى، فإنّ التوجه كان مختلفاً، وبدا أن هناك فئة من الناس ستلتزمُ مع اللوائح التي تنضوي تحت شعار التغيير.

في غضون ذلك، فقد لوحظ أنّ المظاهر الانتخابيّة موجودة فقط ضمن الشوارع الرئيسيّة لبيروت، لكنها تنعدم شيئاً وشيئاً كلما تم الدخول إلى قلب المناطق الشعبية التي كانت تعج في وقتٍ سابق بصور المرشحين ولافتاتهم.