حملة لدعم الاهل "تا ما يتركو الولاد الدراسة"

قامت إحدى المدارس الخاصة في جبل لبنان، بحملة من أجل جمع التبرعات لمساعدة الأهالي العاجزين عن دفع الأقساط لأطفالهم.

ووفق ما هو وارد في نص الحملة "فالتبرعات ستموّل الاقساط المدرسية للأطفال المحتاجين لذلك، لأن الانهيار الاقتصادي قد يُجبر العديد من الأطفال قريبًا على ترك المدرسة لأن أسرهم لم تعد قادرة على تحمل تكلفة التعليم".