قرار للمولوي بحل مجلس بلدية أبلح..هذه تفاصيله!

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا رقمه 186 أعلن خلاله حل مجلس بلدية أبلح وتكليف محافظ البقاع بأعماله حتى انتخاب مجاس جديد، وجاء في نص القرار الآتي:"المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية أبلح - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما بسبب فقدان المجلس نصف اعضائه.المادة الثانية: يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية أبلح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".