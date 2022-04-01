لبنان

قرار للمولوي بحل مجلس بلدية أبلح..هذه تفاصيله!

Lebanon 24
01-04-2022 | 02:13
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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا رقمه 186 أعلن خلاله حل مجلس بلدية أبلح وتكليف محافظ البقاع بأعماله حتى انتخاب مجاس جديد، وجاء في نص القرار الآتي:

"المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية أبلح - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما بسبب فقدان المجلس نصف اعضائه.

المادة الثانية: يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية أبلح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".
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