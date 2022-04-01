نحاس: لا خيار الا بالاصلاحات

أشار النائب نقولا نحاس الى أن مسار المفاوضات مع صندوق النقد يمضي في الطريق الصحيح، معتبرا ألا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة، وقال إن السلة الاصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافا في المشهدية وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر.نحاس وفي حديث الى صوت كل لبنان أوضح أن قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تُعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد.