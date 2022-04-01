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لبنان
إنخفاض أسعار المحروقات... كم بلغت؟
Lebanon 24
01-04-2022
|
02:38
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول أسعار المحروقات الجديد، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 462000 (-13000)
البنزين 98 أوكتان:473000 (-13000)
المازوت: 521000 (-31000)
الغاز: 328000 (-1000)
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