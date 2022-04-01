لبنان

هل فرجت على خط القمح؟

Lebanon 24
01-04-2022 | 02:37
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 أشار نقيب اصحاب الأفران علي ابراهيم الى أن المطاحن تستلم في الوقت الراهن الكميات الكافية لتلبية حاجة السوق والوضع اليوم أفضل من السابق، متمنيا الاستمرار في هذا الشكل لفترة طويلة وليس موقتا.

إبراهيم وفي حديث الى صوت كل لبنان واذ لفت الى أن سعر ربطة الخبز مرتبط بأسعار القمح والمحروقات وكلما شهدنا ارتفاعا بهذين الصنفين سنشهد ارتفاعا بسعر الرغيف، جدد التأكيد بأن سعر ربطة الخبز سيرتفع حالما تصل كميات القمح الجديدة الى لبنان.

ابراهيم حذر من رفع الدعم عن القمح لأننا عندها سنصل الى كارثة، داعيا المعنيين والمواطنين للعمل بجهد حتى لا يتم رفع الدعم لأن سعر ربطة الخبز سيصل في حينها الى أكثر من عشرين ألف ليرة. 
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