لبنان

آتية من الارجنتين...سفينة محملة بالذرة وصلت الى مرفأ طرابلس!

Lebanon 24
01-04-2022 | 03:18
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 وصلت الى مرفأ طرابلس صباح اليوم السفينة magnum Energy الآتية من الارجنتين والمحملة ب 33400 طن من الذرة وكسبة الصويا لشركات لبنانية تستعمل هذه المواد.
 
وتأتي هذه السفينة الى مرفأ طرابلس من احدى دول اميركا الجنوبية كتعويض للسوق اللبنانية عن البضائع الاوكرانية.
 
وأدلى مدير مرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر بتصريح اكد فيه ان "مرفأ طرابلس هو من المرافئ الوحيدة في لبنان والمنطقة، القادر على استقبال سفن الصب الجاف الضخمة، ويصل عمق المياه في المحطة الخاصة بالحبوب الى 15 مترا، وبالتالي فهو مؤهل لاستقبال اكبر وأضخم السفن في العالم.
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