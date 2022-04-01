كلاّس تلقى رسالة من نظيرته الاماراتية: نؤكد بناء الجسور بين الحضارات وتعزيز الثقة بين الاجيال العربية

تلقى وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس رسالة من وزيرة الدولة لشؤون الشباب الاماراتية شما بنت سهيل المزروعي، جاء فيها "ان شاء الله أنتم بخير، وأتمنى أنكم استمتعتم بوقتكم في القمة العالمية للحكومات وفي اكسبو دبي، نورتم بلادكم الثانية. نحن ممتنون جدا لتواجدكم معنا، ولمشاركتكم القيمة في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وان شاء الله بعد هذا الاجتماع نعمل أكثر مع بعضنا، ونتعلم منكم ومن خبراتكم في القطاع الشبابي".

وختمت :"محظوظون بلقائكم وممتنون لتلبيتكم دعوة دولة الإمارات لحضور الاجتماع والقمة العالمية للحكومات، وان شاء الله نلتقي ونجتمع في أحد المحافل الشبابية".

بدوره رد كلاس :"اشكر الشيخ منصور بن زايد رعايته الكريمة لهذا الحدث الإستثنائي والحضاري، واتمنى لدولة الامارات العربية المتحدة كل الخير والتقدّم في سبيل إنسانية اكثر انفتاحاً وأقوى تماسكاً وأكثر إستعداداً للحوار والتلاقي بين الشباب العرب. دعوتكم الكريمة أثلجت صدورنا وجعلتنا نشعر اننا بين أهلنا وشبابنا وشاباتنا، ونحن معكم في كل ما ترونه مناسباً لتعزيز الثقة بين الاجيال العربية، وبناء الجسور بين الحضارات وتفاعل الثقافات".

وتابع:"اتشرف بأن طرحتُ في مداخلتي في جلسة الوزراء والشباب، فكرة (البرلمان الشبابي العربي) كبرلمان إفتراضي يلتقي تحت ظلاله شاباتنا وشبابنا لطرح الافكار والانتظارات والاقتراحات، كمدخل لتأهيلهم الى بناء ثقافة برلمانية وديموقراطية والتفاعل مع مخرجاتها الاجتماعية والفكرية، تأثراً وتأثيراً. تشرفت بطرح افكار شبابية تتعلق بمفهوم الدولة المدنية ومستقبل الاختصاصات التي تحمل خطر حصول أُميَّة اكاديمية بسبب عدم وضع استراتيجية مفتوحة للتوجيه الاكاديمي والارشاد التخصصي، فضلاً عن مشروع إنشاء جامعة لحوار الحضارات وتلاقي الأديان والثقافات في لبنان، وهذه مرتكزات مفهومية تشكل مدخلًا لبناء الثقة بين الشباب والمسؤولين".

وختم:"يشرفني ان ارفع لمقام سمو الأمير راعي الاحتفالية، مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني الذي أبدى إستعداده لإستضافة مجموعات من الشباب والشابات العرب على مقاعد البرلمان ليتحاوروا مع النواب اللبنانيين الشباب ويتناقشوا معهم في امور عربية وشبابية مشتركة، وذلك من ضمن برنامج احتفالية (بيروت عاصمة الشباب العربي 2022)".

وكان كلاس قد شارك في الاجتماع العربي للقيادات الشابة، وفي القمّة العالمية للحكومات، في أرض المعارض في دبيّ في دولة الامارات العربية المتحدة، ورافقه المدير العام للوزارة زيد خيامي ورئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام حسن شرارة.