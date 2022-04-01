وفد من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك زار المرتضى

زار وفد من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك برئاسة النقيب علي كمال الدين والاعضاء ناصر قواص، بشير نصر وايلي ابو مرعي، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى.



وافاد بيان للنقابة، ان الوفد شكر الوزير مرتضى على "لفتته الكريمة بإدراج النقابة في خانة النقابات الفنية التي يجري تكريم احد اعضائها سنويا، والتكريم سيكون هذه السنة للزميل النقيب السابق ارنست بعقليني. كما ناقش الوفد العديد من القضايا التي تهم النقابة وتسهم في رفع شأنها كونها ايضا من النقابات العالمية لمصممي الغرافيك. وقد وعد الوزير الوفد بمتابعة قضاياهم بما يسهم في رفعة شأن جميع النقابات الفنية في لبنان. وكان للهم المعيشي حيز واسع في اللقاء، وأمل الوزير مرتضى حل القضية اللبنانية بكل تداعياتها في القريب العاجل".