لبنان

إجراءٌ ضروري لعملية سحب الدولار من المصارف.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-04-2022 | 03:45
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شهدت المصارف، صباح اليوم الجمعة، إقبالاً كثيفاً للمواطنين الذين توافدوا لسحبِ رواتبهم من الصرافات الآليّة.

ووفقاً للمعلومات، فقد تبيّن أن المصارِف ألغت السقوف التي كانت موضوعة على رواتب موظفي القطاع العام التزاماً بقرار مصرف لبنان الأخير، لكنها أبقتها على رواتب القطاع الخاص.

مع هذا، ما برز أيضاً هو أن هناك صرافات آلية تابعة لمصارف لم تشهد أي حضورٍ للمواطنين، وما اتّضح هو أنّ تلك الصرافات خارجة عن الخدمة. 

تأخيرٌ في السحوبات

وأظهر استطلاعٌ قام به "لبنان24" أنّ الكثير من المواطنين يستغرقون بعض الوقت في عملية سحب الدولار من الصرافات الآلية استناداً لتعميم مصرف لبنان رقم 161. 

وقال أحد المواطنين لـ"لبنان24" أمام أحد المصارف في مدينة صيدا إنّ "بإمكانه الإطلاع على رصيده بالليرة اللبنانية، لكن عند التحويل إلى الدولار للاستفادة من التعميم تقع المشكلة"، ويضيف: "في العموم، نحنُ لا نعرف كم يبلغ سعر المنصة حالياً لدى المصارف، ولهذا تكون عملية السحب بالدولار مرتبطة برقمٍ تقريبي للمبلغ الذي يمكننا الاستفادة منه. وأثناء المحاولة، يمكن ألا يتجاوب الصراف الآلي، الأمر الذي يضطرنا لإعادة عملية السحب من البداية، ما يعني وقتاً إضافياً وازدياداً للزحمة".

وختم: "على المصارف أن تعدّل برامج صرافاتها الآلية، بمعنى أن تُظهر للمواطن كم يبلغ رصيد الليرة بعملة الدولار، الامر الذي يوفر عليه عناء المحاولات، وبالتالي يمكن لذلك الإجراء الضروري أن يُسرع عملية السحوبات كل يوم وتحديداً مطلع كل شهر". 
 
 

 
 
 
 
 





المصدر: خاص "لبنان 24"

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