سرقة من نوع جديد في الميناء!

استفاقت مدينة الميناء - شارع البلدية على سرقة طالت بطاريات السيارات ومسجلات بداخلها، بالاضافة الى قيام السارقين بخلع احد المحلات، من دون التمكن من سرقة اي شيء كونه كان فارغاً، وذلك وفق مندوبة "لبنان 24".