لبنان

خبر سارّ عن أسعار المحروقات!

Lebanon 24
01-04-2022 | 04:13
A-
A+
Doc-P-937591-637844085137023625.jpg
Doc-P-937591-637844085137023625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

 توقع عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في بيان ان تشهد الايام المقبلة تراجعا في اسعار المحروقات.

وقال:"اعلان البيت الابيض عن قرار الرئيس الاميركي استعمال مخزون النفط الاستراتيجي للحد من ارتفاع الاسعار وضخ مليون برميل نفط يوميا خلال ستة اشهر، بالاضافة الى قرار منظمة اوبيك برفع قرار زيادة الانتاج اليومي السابق من 400000 الى 432000 برميل، أديا الى تراجع سعر البرميل عالميا الى حدود ال 100 دولار بعد ان كان قد تخطى ال 130 دولارا في بداية شهر آذار نتيجة الحرب في اوروبا، الامر الذي انعكس تراجعا بأسعار المحروقات في لبنان اليوم حيث تراجعت صفيحة البنزين 13000 ليرة وصفيحة المازوت 31000 ليرة وقارورة الغاز 1000 ليرة، في ظل تراجع بسعر صرف الدولار وفقا لمنصة صيرفة التي تؤمن استيراد كامل فاتورة البنزين بحيث احتسب الدولار في جدول اليوم 22100 عوضا عن 22200 ليرة في الجدول السابق". 

وختم:"من المتوقع ان نشهد في الايام المقبلة تراجعا إضافيا في أسعار المحروقات".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:54 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-03-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-04-01
05:45 | 2022-04-01
05:30 | 2022-04-01
05:26 | 2022-04-01
05:26 | 2022-04-01
05:18 | 2022-04-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website