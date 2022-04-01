لبنان

ناشطة تحطّم صورة رئيس الجمهورية في وزارة الطاقة.. فيديو يوثق ما حصل

Lebanon 24
01-04-2022 | 04:17
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نفذ حشدٌ من الناشطين اعتصاماً داخل وزارة الطاقة والمياه، احتجاجاً على انعدام التغذية الكهربائية.
 
وقام الناشطون بكتابة عباراتٍ على جدرانٍ مبنى الوزارة، في حين رددوا شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد.
 
وبحسب فيديوهات جرى تناقلها بين الناشطين، فقد حصل تلاسنٌ بين ناشطات وأحد المسؤولين في الوزارة، كما حصلت أيضاً مشادة بين عنصر في قوى الأمن الداخلي وإحدى الناشطات. 
 
إلى ذلك، تناقل ناشطون مقطع فيديو يظهر ناشطة وهي تقوم بتحطيم صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، الموجودة على حائط في وزارة الطاقة.
 
وقبل تحطيمها، قالت الناشطة: "لا يشرفنا رئيس الجمهوريّة". 
 
 
 
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