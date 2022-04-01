العثور على ​قذيفتين بالقرب من برج السباع

عثر منذ قليل على قذيفتين قديمة العهد، وغير صالحة للتفجير بالقرب من برج السباع - طريق مرفأ طرابلس، حيث تم الكشف عليها من قبل الخبير العسكري في الجيش ونقلها الى مكان اخر، وفق مندوبة "لبنان 24".