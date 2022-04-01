22
o
بيروت
23
o
طرابلس
30
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
العثور على قذيفتين بالقرب من برج السباع
Lebanon 24
01-04-2022
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
عثر منذ قليل على قذيفتين قديمة العهد، وغير صالحة للتفجير بالقرب من برج السباع - طريق مرفأ طرابلس، حيث تم الكشف عليها من قبل الخبير العسكري في الجيش ونقلها الى مكان اخر، وفق مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
آتية من الارجنتين...سفينة محملة بالذرة وصلت الى مرفأ طرابلس!
Lebanon 24
آتية من الارجنتين...سفينة محملة بالذرة وصلت الى مرفأ طرابلس!
01/04/2022 13:26:43
01/04/2022 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشح مصطفى العويك زار دبوسي واكد اهمية مشروع "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"
Lebanon 24
المرشح مصطفى العويك زار دبوسي واكد اهمية مشروع "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"
01/04/2022 13:26:43
01/04/2022 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من بلدية طرابلس: ما زال سعر ربطة الخبز مدعوما، فلن تكون هناك زيادات على التسعيرة
Lebanon 24
سلام من بلدية طرابلس: ما زال سعر ربطة الخبز مدعوما، فلن تكون هناك زيادات على التسعيرة
01/04/2022 13:26:43
01/04/2022 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من دار الفتوى بطرابلس: نتعهد ان نكون إلى جانب طرابلس والشمال في فترة رمضان والأعياد
Lebanon 24
سلام من دار الفتوى بطرابلس: نتعهد ان نكون إلى جانب طرابلس والشمال في فترة رمضان والأعياد
01/04/2022 13:26:43
01/04/2022 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس
قذيفة
تابع
الأكثر قراءة
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
الجيش أوقف أحد ضباطه... اليكم التفاصيل
06:49 | 2022-03-31
31/03/2022 06:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
Lebanon 24
بفستان ومعطف أنيق... صورة أنابيلا هلال مع "البرغر" حديث مواقع التواصل والجمهور: "بتشمي شم ما بتكليها"
07:35 | 2022-03-31
31/03/2022 07:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
Lebanon 24
ختم التحقيق في جريمة أنصار.. وهذا ما تم كشفه
22:54 | 2022-03-31
31/03/2022 10:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والد الفنان السوري الشهير.. هكذا نعاه بصورة ورسالة مؤثرة
Lebanon 24
وفاة والد الفنان السوري الشهير.. هكذا نعاه بصورة ورسالة مؤثرة
07:43 | 2022-03-31
31/03/2022 07:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 147 راكباً.. إشتعال النيران في العجلة الأمامية لطائرة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 147 راكباً.. إشتعال النيران في العجلة الأمامية لطائرة أثناء تنفيذها هبوطاً اضطرارياً (فيديو)
08:46 | 2022-03-31
31/03/2022 08:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-04-01
"إقفال" اللوائح يقترب.. تحالفات "على القطعة" و"خاسر أكبر"!
05:45 | 2022-04-01
بيان للجيش تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك... ماذا في التفاصيل؟
05:30 | 2022-04-01
"مخاوف كبيرة".. إرباكٌ بين مرشحين في الشوف - عاليه
05:26 | 2022-04-01
صحن الفتوش من 12 ألف ليرة الى أكثر من 50 ألف ليرة... اليكم التفاصيل
05:26 | 2022-04-01
خبيرٌ يكشف سبب ارتفاع الدولار مؤخراً.. ما أعلنه عن الليرة غير متوقع!
05:18 | 2022-04-01
من قوى الامن إلى المواطنين: إحذروا هذه الرسائل!
فيديو
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
01/04/2022 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
01/04/2022 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة وخطيرة لليلى عبد اللطيف: أشهر صعبة وارتفاع جنوني للدولار.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
00:00 | 2022-03-31
01/04/2022 13:26:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact