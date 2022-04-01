لبنان

العثور على ​قذيفتين بالقرب من برج السباع

Lebanon 24
01-04-2022 | 04:17
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عثر منذ قليل على قذيفتين قديمة العهد، وغير صالحة للتفجير بالقرب من برج السباع - طريق مرفأ طرابلس، حيث تم الكشف عليها من قبل الخبير العسكري في الجيش ونقلها الى مكان اخر، وفق مندوبة "لبنان 24".
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