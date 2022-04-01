بلدية جبيل: باشرنا أعمال تزفيت الحفر في المدينة

اعلنت بلدية جبيل في بيان انه "بعد الاستقرار الجوي وارتفاع درجات الحرارة، باشرت أعمال تزفيت الحفر في المدينة، وبدأت بالأوتوستراد والحفر على الطرق الجانبية، وذلك بعد تلقي شكاوى عدة من المواطنين، علما ان الاوتوستراد ليس من صلاحيات البلدية.كما شملت الأشغال الشوارع الفرعية في المدينة وحبوب".