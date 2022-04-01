"نحن التغيير" لائحة جديدة تبصر النور في دائرة الجنوب الاولى صيدا- جزين

أبصرت لائحة جديدة مكتملة النور في دائرة الجنوب الاولى صيدا- جزين تحت عنوان "نحن التغيير" وتضم:

العميد المتقاعد جوزيف الاسمر، والمحامي سليمان مالك عن أحد المقعدين المارونيين، الدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، المهندسة هانية الزعتري ومحمد الظريف عن المقعد السني.