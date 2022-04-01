لبنان

"نحن التغيير" لائحة جديدة تبصر النور في دائرة الجنوب الاولى صيدا- جزين

Lebanon 24
01-04-2022 | 04:45
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 أبصرت لائحة جديدة مكتملة النور في دائرة الجنوب الاولى صيدا- جزين تحت عنوان "نحن التغيير" وتضم:
العميد المتقاعد جوزيف الاسمر، والمحامي سليمان مالك عن أحد المقعدين المارونيين، الدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، المهندسة هانية الزعتري ومحمد الظريف عن المقعد السني.
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