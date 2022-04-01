لبنان

فتح خط جوي بين لبنان وارمينيا..اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
01-04-2022 | 04:48
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه اليوم في الوزارة، سفير جمهورية أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابيكيان، وجرى البحث  في سبل تعزيز العلاقات التي تربط البلدين ومساهمة  الوزارة في ذلك، وخصوصا في مجال الطيران المدني، بحيث تمت الموافقة على فتح خط جوي بين لبنان وأرمينيا، والسماح لكل من الطيران المدني اللبناني والأرميني بتسيير رحلات أسبوعية بين البلدين.

فقد وافقت وزارة الاشغال العامة والنقل لسلطات الطيران المدني الأرميني لشركة FLYONE ARMENIA على تسيير رحلات منتظمة إلى ومن لبنان، وبمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا بين يريفان وبيروت، وبالعكس الأمر الذي ينعكس على تعزيز العلاقات بين البلدين.

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