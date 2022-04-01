زحمة سير على الطرقات في عكّار.. ما السبب؟

تشهد الطرقات في عكّار زحمة سير خانقة منذ ساعات الصباح الاولى، بعدما تهافت المواطنين إلى المصارف لقبض رواتبهم ولشراء حاجاتهم من المحلّات التجارية لتأمينها وذلك مع قدوم شهر رمضان.



فيما تعمل عناصر قوى الأمن الداخلي بتنظيم حركة السير منعاً من تفاقم أزمة زحمة السير، وفق مندوبة "لبنان 24".