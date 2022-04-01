لبنان

التيار الوطني الحرّ: تستمر المنظومة في حرمان الشعب اللبناني من الكهرباء

Lebanon 24
01-04-2022 | 05:07
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صدر عن اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:
من منطلق الشفافية والصدق، نظّم التيار الوطني الحر مناظرة علنية حول ملف الكهرباء، كان دعا إليها معظم الصحافيين والسياسيين الذين دأبوا على مهاجمته في موضوع الكهرباء .
وقد دحضت مجريات المناظرة مزاعم المتغيبين وتبريرات عدم مشاركتهم. فأتت متجرّدة، منصفة وموضوعية. فكان للدكتور جان العليّة، الذي شرّفنا حضوره، الفرصة الكاملة والوقت الكافي لإبداء رأيه وابراز مستنداته فور طلبه. كما ان المحاور، الاعلامي رواد ضاهر، بالغ في الحياد وهو ليس فقط لم يبدِ اي انحياز للوزراء بستاني وابي خليل، بل كان قاسياً في اسئلته وادارته للحوار.
اما الاتهمات بالفساد والسمسرات فقد اسقطتها المستندات التي اثبتت ان بعض المخالفات اذا وُجدت فهي كانت ذات طابع اداري بحت، ولا تبرر تعطيل خطة الكهرباء والهجوم المتكرر على وزراء الطاقة. 
ما يمكن ‏استنتاجه من هذه المناظرة انه على مدى ثلاثة عقود ولغاية اليوم، تستمر المنظومة والمصالح المافيوية، بالإضافة الى الكيدية والنكد السياسي بحرمان الشعب اللبناني من حقوقه الطبيعية بما فيها الكهرباء.
مرة أخرى يثبت التيار الوطني الحر انه حزب ديمقراطي ، يتقبل الانتقاد ولكنه يرفض الاكاذيب والاتهامات الزائفة.
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