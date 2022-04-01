من قوى الامن إلى المواطنين: إحذروا هذه الرسائل!

جدّدت قوى الأمن الداخلي "التحذير من رسائل نصية SMS تحتوي على رمز مؤلف من 6 ارقام، ترِد الى هواتفكم من اشخاص قد يكونوا معروفين من قبلكم لتفعيل تطبيق Whatsapp. تؤدي في حال اعادة ارسال هذا الرمز الى مرسله، الى قرصنة التطبيق. لتفادي هذه القرصنة اتبعوا الخطوات المذكورة في المنشور المرفق".

#قوى_الأمن تجدد التحذير من رسائل نصية SMS تحتوي على رمز مؤلف من 6 ارقام، ترِد الى هواتفكم من اشخاص قد يكونوا معروفين من قبلكم لتفعيل تطبيق Whatsapp.

تؤدي في حال اعادة ارسال هذا الرمز الى مرسله، الى قرصنة التطبيق.

لتفادي هذه القرصنة اتبعوا الخطوات المذكورة في المنشور المرفق. https://t.co/Mulo369uic — قوى الامن الداخلي (@LebISF) April 1, 2022