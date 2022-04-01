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لبنان
صحن الفتوش من 12 ألف ليرة الى أكثر من 50 ألف ليرة... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
01-04-2022
|
05:26
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ذكرت "الدولية للمعلومات" ان أعدادا كبيرة من الصائمين في لبنان والعالم العربي والإسلامي تستعد للصوم في شهر رمضان الذي يبدأ يوم غد السبت في 2 نيسان أو يوم الأحد. وعادة ما يترافق هذا الأمر مع ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية لا سيما الخضار اللازمة لتحضير طبق "الفتوش" وهو طبق الإفطار الأساسي للصائمين. وفي لبنان تبدو الأزمة أكثر حدة من غيرها من دول العالم بفعل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده، ففي العام 2020، بلغت كلفة طبق الفتوش لــــ 5 افراد 4,250 ليرة وارتفع في العام 2021 الى 12,290 ليرة وبلغ في العام الحالي 50,530 ليرة أي بارتفاع سنوي مقداره 38,240 ليرة ونسبته 311% أي أن كلفة وجبة الفتوش فقط خلال شهر رمضان تصل إلى 1.5 مليون ليرة. وذلك استناداً إلى أسعار المواد والخضار التي تدخل في إعداد طبق الفتوش كما هو متوسط الأسعار في أسواق البيع بالمفرق وهي تزيد عن تلك المعتمدة في سوق الجملة بنحو 30%- 40%. مع الإشارة أن أسعار الخضار وهي منتجة محلياً ارتفعت بنسبة أعلى من إرتفاع سعر صرف الدولار
فمثلاً سعر الخسة ارتفع من 3000 ليرة الى 15,000 ألف ليرة.
وزن الطبق= 1,500 غ= الكلفة 50,530 ليرة وزن الوجبة للفرد 300غ.
جدول: أسعار الخضار والمواد التي تدخل في تحضير طبق الفتوش لـــ 5 أفراد كما في 6-4-2021 وفي 1-4-2022.
ا( لدولية للمعلومات)
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