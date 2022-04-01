لبنان

بيان للجيش تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
01-04-2022 | 05:45
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أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أنّه "لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ستقوم وحدات من الجيش في مناطق بيروت- الشمال- الجنوب، بإطلاق 3 طلقات مدفعية خلبية، ليل الإعلان عن أول أيام الشهر، وطلقة واحدة يومياً في كل من وقت الفجر (الإمساك) والمغرب (الإفطار)، وثلاث طلقات عند الإعلان عن موعد عيد الفطر السعيد في نهاية الشهر".
 
 
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