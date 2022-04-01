لبنان

خبيرٌ يكشف سبب ارتفاع الدولار مؤخراً.. ما أعلنه عن الليرة غير متوقع!

Lebanon 24
01-04-2022 | 05:26
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قال الخبير الاقتصادي ناجي صفير إنّ "قانون الكاتبيال كونترول هو حاجة ضرورية في بلد يعاني من أزمة مالية"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يجب أن يترافق مع إجراءاتٍ جمركية أي ما المسموح إدخاله إلى البلد وما الممنوع". وأضاف: "في الكابيتال كونترول يجب تحديد المبلغ الذي يمكن أن نحافظ عليه دون الخروج الى الخارج، ولكن حتى اليوم لا احد يستطيع ان يحدده حتى مصرف لبنان".
وفي حديثٍ عبر "تلفزيون لبنان"، كشف صفير أنّ "سعر الدولار ارتفع في هذين اليومين بسبب أن العملة الاجنبية التي تدخل من الخارج عبر تحويلات اللبنانيين والتي تقارب الـ350 الى 400 مليون دولار بالشهر لم تعد كافية بعد ازمة النفط والازمات التي سببتها الازمة الاوكرانية". 
ولفت إلى أنّ الليرة اللبنانية مقطوعة من السوق، موضحاً أنّ "المصارف يهمها أن يسحب المودع أمواله على 3900 وعلى 8000 وعلى 22000، لانه حين سيأتي وقت هيكلة المصارف لاعادة توزيع الخسائر فرصيدها سيبدو منخفضاً".
 






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