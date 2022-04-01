لبنان

عون: لتعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
01-04-2022 | 06:24
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شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "ضرورة بت تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية في أسرع وقت"، معتبراً أن "هذا التعيين هو أمر أساسي لتشكيل مجلس العمداء وتسيير شؤون الجامعة، التي هي من صلب مهام المجلس، وبالتالي بت الملفات العالقة العائدة للجامعة واساتذتها". 

وكان الرئيس عون عرض مع الوزيرة السابقة غادة شريم الأوضاع العامة في البلاد ومطالب أساتذة الجامعة اللبنانية. 
واستقبل الرئيس عون النائب سيمون ابي رميا ومستشار الرئيس عون للشؤون الرياضية السيد جهاد سلامة، وعرض معهما النشاطات الرياضية التي تقام في لبنان، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد.
كما تطرق البحث الى عمل الاتحادات الرياضية. 
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