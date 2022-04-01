أبو فاعور اتصل بميقاتي: لإجراء الاصلاحات اللازمة على طريق ضهر البيدر

أجرى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالباً اجراء الإصلاحات اللازمة على طريق ضهر البيدر الدولية والتي تضررت بشكل كبير جراء العواصف الأخيرة، وباتت تشكل معاناة للبقاعيين وخطرا على السلامة العامة.ووعد ميقاتي أبو فاعور بـ"اصلاح الطريق والايعاز الى المعنيين للقيام بهذا الامر بأسرع وقت".هذا واتصل أبو فاعور بوزير الاشغال العامة علي حميه للغاية نفسها، وقد وعد بمتابعة الموضوع.