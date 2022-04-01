لبنان

أبو فاعور اتصل بميقاتي: لإجراء الاصلاحات اللازمة على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
01-04-2022 | 06:33
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أجرى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور اتصالاً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي طالباً اجراء الإصلاحات اللازمة على طريق ضهر البيدر الدولية والتي تضررت بشكل كبير جراء العواصف الأخيرة، وباتت تشكل معاناة للبقاعيين وخطرا على السلامة العامة.

ووعد ميقاتي أبو فاعور بـ"اصلاح الطريق والايعاز الى المعنيين للقيام بهذا الامر بأسرع وقت".

هذا واتصل أبو فاعور بوزير الاشغال العامة علي حميه للغاية نفسها، وقد وعد بمتابعة الموضوع.
وشكر أبو فاعور لرئيس الحكومة ووزير الأشغال اهتمامهما ومتابعتهما.
 
 
 
 
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