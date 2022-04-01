تعرض احد فروع بنك عودة للاختلاس

افاد مندوب "لبنان 24" عن تعرض أحد فروع "بنك عودة" لعملية اختلاس .

ووفق مصدر مطلع فان تفاصيل العملية لم تتضح بعد في انتظار استكمال الاجهزة الامنية المختصة تحقيقاتها.

وفي اتصال مع "لبنان ٢٤ "اكتفى مصدر في بنك عوده بالقول بأنه حاليا تتم معالجة الموضوع وانه لم تحصل اي سرقة من خزنة المصرف.