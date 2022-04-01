لبنان

تورطا بتنفيذ جريمة قتل في جرود القمّوعة... قوى الامن أوقفتهما وهذا ما اعترفا به

Lebanon 24
01-04-2022 | 06:49
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بنتيجة الجهود الاستعلامية توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول تورّط كل من اللبنانيَين:

ع. خ. (مواليد عام 2001)
م. ح. (مواليد عام 1996)
بالاشتراك في جريمة قتل أحد المواطنين منذ قرابة عامٍ في محلّة جرود القمّوعة.

باستدعائهما والتحقيق معهما، اعترفا بتورّطهما بجريمة القتل، بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين عن الأنظار. وأنّ من أطلق النار في حينها، شخصٌ يُدعى:

م. ح. (مواليد عام 1973، لبناني)
بعد رصدٍ ومراقبة، وبعملية خاطفة، ألقت قوّة من المفرزة القبض عليه في بلدة فنيدق - عكّار.

من خلال التوسّع بالتحقيق مع الموقوفين، توصلّت المفرزة المذكورة الى كشف عملية سلب بقوّة السلاح كانوا قد نفّذوها بتاريخ 2-3-2022 في بلدة القريات، وأسفرت عن سرقتهم مبلغ /3750/$.

أودعوا القضاء المختص بناء على إشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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