تورطا بتنفيذ جريمة قتل في جرود القمّوعة... قوى الامن أوقفتهما وهذا ما اعترفا به

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بنتيجة الجهود الاستعلامية توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، حول تورّط كل من اللبنانيَين:ع. خ. (مواليد عام 2001)م. ح. (مواليد عام 1996)بالاشتراك في جريمة قتل أحد المواطنين منذ قرابة عامٍ في محلّة جرود القمّوعة.باستدعائهما والتحقيق معهما، اعترفا بتورّطهما بجريمة القتل، بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين عن الأنظار. وأنّ من أطلق النار في حينها، شخصٌ يُدعى:م. ح. (مواليد عام 1973، لبناني)