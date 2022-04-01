لبنان

كلمة لبري عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
01-04-2022 | 07:06
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يلقي رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري كلمة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم يتطرق فيها الى الاوضاع العامة لا سيما إستحقاق الانتخابات النيابية. 
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نبيه بري

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