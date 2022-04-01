تصريحٌ من رعد عن الفاسدين في لبنان.. ماذا قال؟

أكد رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في لقاء سياسي في بلدة أرنون أنه "لا يمكن لأحد أن يهزمنا في لبنان مادمنا ملتزمين المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، وقال: "إننا من خلال تجربتنا التي أثمرت وأزهرت وأنتجت تحريرا وأمنا واستقرارا لبلدنا، قدمنا هذه المعادلة لتحقيق الانتصار. هذه المعادلة بأركانها الثلاثة هي ثلاثة أضلاع عندما يتواجدون سويا ويشكلون مثلث أمان، عندها لا أحد سيهزمنا في لبنان، وطالما أننا ملتزمون هذه المعادلة فلا شيء سيهزنا".أضاف: نحن عنصر حماية وضمانة حماية لهذا البلد وأمنه وعنصر الاستقرار فيه، وهاجسنا دائما وسيبقى أن نحمي لبنان وما يسيىء إلى شعبنا. نعم هناك فساد في الدولة ونريد أن نواصل العمل في عملية الإصلاح".ورأى أن "طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح"، موضحا أن "حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم".