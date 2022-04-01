الجميل: حان الوقت لأن ننقل بلدنا إلى مكان أفضل

عقدت في "بيت الكتائب المركزي" في الصيفي ، بدعوة من مصلحة شؤون المرأة في الحزب، ندوة بعنوان: "نحو قانون مدني للأحوال الشخصية" تحدث فيها رئيس الحزب سامي الجميل والمحامي ابراهيم طرابلسي.واعتبر الجميل "ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي أولوية ولهذا قدم حزب الكتائب العديد من القوانين لتمكين المرأة في الحياة السياسية وتأمين حقوقها من خلال: قانون إلغاء جريمة الشرف الذي قدمه الى مجلس النواب وتم اقراره عام 2011، وتم الغاء المادة 562 من قانون العقوبات التي تخفض العقوبة على كل من يرتكب جريمة شرف وهذا القانون كان عار على التشريع اللبناني، اضافة الى اقرار قانون حماية الفرد من العنف الأسري الذي يمكن ان يكون معنويا وماديا جسديا".وقال رئيس الكتائب: "نحن الحزب الوحيد في لبنان الذي اعتمد كوتا للنساء في المكتب السياسي بنسبة 30 في المئة، كما ضمنا كل القوانين الانتخابية التي تقدمنا بها الى مجلس النواب والمتعلقة بالانتخابات النيابية والمجالس البلدية كوتا بنسبة 30 في المئة".واعتبر الجميل "ان المرأة بحاجة الى التشجيع للانخراط في الشأن العام بسبب عقلية المجتمع الشرقي التي تحيد المرأة عن القرار والمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية. ونحن نحاول ان ننقل النساء للعب دور مميز في المجتمع وبحسب التجربة تبين بأن للمرأة مناعة ضد الفساد اكثر من الرجل".ولفت الى "أن حزب الكتائب تقدم باقتراح قانون الزواج المدني الاختياري عام 1969. وكان حزب الكتائب سباقا في هذا المجال، ومن هنا فنحن مقتنعون بأن هناك ضرورة لوجود حماية لحرية الفرد وخياراته بمعزل عن طائفته، فيقرر بارادته الخضوع للقوانين السماوية او المدنية"، مشيرا الى "أن الراغبين بالزواج يتوجهون الى الخارج للارتباط مدنيا في عقد تعترف الدولة به، وهذا قمة التكاذب".وختم: "نحن كحزب كتائب انطلاقا من حق الإنسان في حرية الاعتقاد، حان الوقت ان نتحمل المسؤولية امام مجتمعنا، وان ننقل هذا البلد الى مكان أفضل يملك فيه المواطن حرية اتخاذ القرار" .