"خارج الخدمة".. الانترنت ينقطع في البقاع!

أفادت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" عن توقف خدمة الانترنت في البقاع التابعة لشركة "Terranet".

وطالب المشتركون الشركة بإصلاح الأعطال فوراً، لاسيما وأن أرقام هاتف خدمة الزبائن غير متوافرة في الشركة، ولا من مجيب على اتصالات المشتركين.