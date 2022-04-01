لبنان

"خارج الخدمة".. الانترنت ينقطع في البقاع!

Lebanon 24
01-04-2022 | 07:36
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أفادت "الوكالة الوطنيّة للاعلام" عن توقف خدمة الانترنت في البقاع التابعة لشركة "Terranet". 
وطالب المشتركون الشركة بإصلاح الأعطال فوراً، لاسيما وأن أرقام هاتف خدمة الزبائن غير متوافرة في الشركة، ولا من مجيب على اتصالات المشتركين. 
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