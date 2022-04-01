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لبنان
أبو فاعور: محاولات حصار المختارة فشلت سابقاً وسوف تفشل اليوم
Lebanon 24
01-04-2022
|
07:44
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أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في لقاء سياسي اقيم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، ان "المعركة الانتخابية في منطقة راشيا والبقاع الغربي هي جزء من المعركة الوطنية لاجل قرار لبنان المستقل، ولاجل بناء الدولة ولاجل منع عودة الوصاية تحت أي مسمى كان".
وتابع ابو فاعور: "ان محاولات حصار المختارة فشلت سابقا وسوف تفشل اليوم، ومهما حاكوا من دسائس في السفارة السورية مع احزاب الممانعة فان صوت الاحرار في منطقة البقاع الغربي وراشيا سيسقط هذه المحاولات، وسينتصر لاجل كرامة البقاع وحرية خياراتهم وانحيازهم الى جانب عروبة لبنان واستقلاله وسيادته".
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