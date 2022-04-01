السياسية لن تغيب في شهر رمضان

جرت العادة في شهر رمضان الكريم ان يتوقف عرض مختلف البرامج التلفزيونية الحوارية السياسية التي تستضيف أهل السياسة والاقتصاد والتحليلات، لكن هذه القاعدة ستنقلب هذه السنة، إذ أن مختلف المحطات اللبنانية تأخذ في الاعتبار في برمجتها الرمضانية اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ولذلك بدلا من التوقف عن بث البرامج السياسية فإنه سيتم تعزيزها وزيادة ساعاتها ومحاوريها وضيوفها.وبالتالي من المتوقع ان يرافق السياسيون سهرات اللبنانيين وافطاراتهم ومختلف جلساتهم.