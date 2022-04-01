لبنان

نقيب الأطباء: القطاع الصحي على حافة الإنهيار

Lebanon 24
01-04-2022 | 08:02
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‏صرح نقيب الاطباء في لبنان البروفيسور شرف ابو شرف ‏أن القطاع الصحي على حافة الإنهيار  اذا لم يلقَ ‏من الجهات المعنية دعما ماليا واجتماعيًا وأمنيًا سريعا. 
‏جاء ذلك خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال  مار بشارة بطرس الراعي، لوضعه في الأجواء المأزومة التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان،  وأسباب الوقفة التضامنية التي نفذها سابقًا. 
‏وطالب أبو شرف بإيجاد حل سريع لهذه المعضلة عبر رصد الميزانية اللازمة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية،  ودفع أتعاب العاملين الصحيين، وتسهيل معاملاتهم المصرفية ، كما وتأمين الحماية الأمنية لهم،  وبذلك نستطيع أن نضع حدا للهجرة المتمادية من قبل الأطباء والممرضات والممرضين. وأكد أن الحل ‏يكون بإيلاء الأمور الصحية الأولوية حفاظا على هذا القطاع حتى يتمكن من الاستمرار في عمله والبقاء في بلده.
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