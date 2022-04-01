نقيب الأطباء: القطاع الصحي على حافة الإنهيار

‏صرح نقيب الاطباء في لبنان البروفيسور شرف ابو شرف ‏أن القطاع الصحي على حافة الإنهيار اذا لم يلقَ ‏من الجهات المعنية دعما ماليا واجتماعيًا وأمنيًا سريعا.‏جاء ذلك خلال زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لوضعه في الأجواء المأزومة التي يمر بها القطاع الصحي في لبنان، وأسباب الوقفة التضامنية التي نفذها سابقًا.‏وطالب أبو شرف بإيجاد حل سريع لهذه المعضلة عبر رصد الميزانية اللازمة لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، ودفع أتعاب العاملين الصحيين، وتسهيل معاملاتهم المصرفية ، كما وتأمين الحماية الأمنية لهم، وبذلك نستطيع أن نضع حدا للهجرة المتمادية من قبل الأطباء والممرضات والممرضين. وأكد أن الحل ‏يكون بإيلاء الأمور الصحية الأولوية حفاظا على هذا القطاع حتى يتمكن من الاستمرار في عمله والبقاء في بلده.