اعتصام لأهالي موقوفي أحداث عبرا للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم

نفذ عدد من أهالي موقوفي أحداث عبرا وشباب مسجد بلال بن رباح، ظهر اليوم، اعتصاما امام مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا، بعنوان "كفى ظلما، أطلقوا سراحهم فورا"، للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم.