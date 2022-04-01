لبنان

اعتصام لأهالي موقوفي أحداث عبرا للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم

Lebanon 24
01-04-2022 | 08:05
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نفذ عدد من أهالي موقوفي أحداث عبرا وشباب مسجد بلال بن رباح، ظهر اليوم، اعتصاما  امام مسجد الحاج بهاء الدين الحريري في صيدا، بعنوان "كفى ظلما، أطلقوا سراحهم فورا"، للمطالبة باطلاق سراح ابنائهم.
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اعتصام

موقوفو أحداث عبرا

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