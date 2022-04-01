لبنان

تسجيل لائحة "الدولة الحاضنة" في "الجنوب الثانية"

Lebanon 24
01-04-2022 | 08:10
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اعلن اليوم عن تسجيل لائحة " الدولة الحاضنة" وهي اللائحة الثانية في دائره الجنوب الثانية ( صور الزهراني)  بعد لائحة الأمل والوفاء التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.  وتتألف لائحة " الدولة الحاضنة " غير المكتملة  من بشرى الخليل وحسن الخليل عن المقعدين الشيعيين في صور، ورياض الاسعد ويوسف خليفه عن المقعدين الشيعيين في الزهراني.
 
 
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