تسجيل لائحة "الدولة الحاضنة" في "الجنوب الثانية"

اعلن اليوم عن تسجيل لائحة " الدولة الحاضنة" وهي اللائحة الثانية في دائره الجنوب الثانية ( صور الزهراني) بعد لائحة الأمل والوفاء التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتتألف لائحة " الدولة الحاضنة " غير المكتملة من بشرى الخليل وحسن الخليل عن المقعدين الشيعيين في صور، ورياض الاسعد ويوسف خليفه عن المقعدين الشيعيين في الزهراني.